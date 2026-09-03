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03.09.2026 16:29:00

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 9,48 USD zu.

Trump Media & Technology
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,7 Prozent auf 9,48 USD zu. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 9,62 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 9,31 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 174'257 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 17,97 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 89,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Trump Media Technology-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 6,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 10.08.2026 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.67 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880000,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Trump Media Technology am 05.11.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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