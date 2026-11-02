Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Montagabend auf Höhenflug

Die Trump Media Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,4 Prozent auf 5,89 USD. Den Tageshöchststand markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 6,05 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,64 USD. Bisher wurden heute 467'613 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

Am 20.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,08 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 189,98 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 8,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 10.08.2026 lud Trump Media Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Trump Media Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1.67 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 880000,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.ch

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