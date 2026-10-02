Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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02.10.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Anleger greifen bei Trump Media Technology am Freitagabend zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 8,92 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Trump Media Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 8,92 USD. Die Trump Media Technology-Aktie legte bis auf 9,26 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 9,00 USD. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 440'861 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 17,97 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 101,51 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2026 (6,96 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 21,93 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Trump Media Technology gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Trump Media Technology mit einem Umsatz von insgesamt 1.67 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880000,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 89,77 Prozent gesteigert.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.
Redaktion finanzen.ch
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