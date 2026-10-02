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02.10.2026 16:29:00

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Zuletzt stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,9 Prozent auf 9,23 USD.

Trump Media & Technology
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Die Trump Media Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,9 Prozent auf 9,23 USD. In der Spitze gewann die Trump Media Technology-Aktie bis auf 9,26 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,00 USD. Zuletzt wechselten 234'434 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 17,97 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 94,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,96 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,55 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 10.08.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.67 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880000,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Redaktion finanzen.ch

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