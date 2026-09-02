Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zieht am Abend an

Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 9,20 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 9,47 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,04 USD. Bisher wurden heute 370'643 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,97 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 48,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,96 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Trump Media Technology gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Trump Media Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.67 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880000,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Trump Media Technology am 05.11.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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