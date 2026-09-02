Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology legt am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr ging es für das Trump Media Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 9,41 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 9,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 9,04 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 133'040 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,97 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 90,91 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,96 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.

Trump Media Technology gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.67 Mio. USD im Vergleich zu 880000,00 USD im Vorjahresquartal.

Trump Media Technology wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Redaktion finanzen.ch

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