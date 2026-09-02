Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.09.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Trump Media Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,9 Prozent auf 9,41 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Trump Media Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 9,41 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 9,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 9,04 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 133'040 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,97 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 90,91 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,96 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.
Trump Media Technology gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.67 Mio. USD im Vergleich zu 880000,00 USD im Vorjahresquartal.
Trump Media Technology wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington
TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung
Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Trump Media & Technology
|
16:29
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology mit herben Abschlägen am Dienstagabend (finanzen.ch)
|
18.07.26
|Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington (AWP)
|
07.06.26
|Neue Proteste gegen Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn in Albanien (AWP)
|
22.04.26
|TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung (finanzen.net)
|
22.03.26
|Trump gibt sich trotzig: Haben Iran von der Landkarte gefegt (AWP)
|
21.03.26
|Haushaltsblockade: Trump droht mit ICE-Einsatz an Flughäfen (AWP)
|
21.03.26
|Haushaltsblockade: Trump droht mit ICE-Einsatz an Flughäfen (AWP)