Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 4,5 Prozent auf 9,05 USD. Bei 8,99 USD markierte die Trump Media Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,35 USD. Bisher wurden heute 475'305 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

Bei 22,40 USD markierte der Titel am 04.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 147,65 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 21.05.2026 auf bis zu 7,86 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 08.05.2026 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,14 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent auf 870000,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 820000,00 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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