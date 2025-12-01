Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
01.12.2025 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verzeichnet am Abend Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,2 Prozent bei 11,06 USD.

Trump Media & Technology
8.80 CHF -5.43%
Um 20:26 Uhr rutschte die Trump Media Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,2 Prozent auf 11,06 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Trump Media Technology-Aktie bis auf 10,81 USD. Mit einem Wert von 11,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 614'133 Trump Media Technology-Aktien.

Am 18.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 292,86 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,18 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.

Am 07.11.2025 hat Trump Media Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 970000,00 USD – das entspricht einem Abschlag von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.01 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

