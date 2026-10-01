Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 8,76 USD. Bei 8,55 USD markierte die Trump Media Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 9,13 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 552'815 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

Bei 17,97 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 105,08 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Trump Media Technology-Aktie 20,55 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 10.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.67 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology 880000,00 USD umgesetzt.

Die Trump Media Technology-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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