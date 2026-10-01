Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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01.10.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Anleger schicken Trump Media Technology am Nachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 8,83 USD abwärts.
Die Trump Media Technology-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 8,83 USD abwärts. In der Spitze büsste die Trump Media Technology-Aktie bis auf 8,82 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,13 USD. Zuletzt wechselten 168'999 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,97 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Gewinne von 103,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,96 USD am 27.06.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 21,18 Prozent wieder erreichen.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 10.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0,08 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.67 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 880000,00 USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.
Redaktion finanzen.ch
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