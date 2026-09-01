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Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058

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01.09.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology mit herben Abschlägen am Dienstagabend

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology mit herben Abschlägen am Dienstagabend

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 6,0 Prozent auf 9,19 USD abwärts.

Trump Media & Technology
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Um 20:26 Uhr ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 6,0 Prozent auf 9,19 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Trump Media Technology-Aktie bis auf 9,18 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,51 USD. Zuletzt wechselten 259'462 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 17,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 48,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 6,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 31,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Trump Media Technology veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.67 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 880000,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Trump Media Technology Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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