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Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058

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01.09.2026 16:29:00

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Dienstagnachmittag mit Einbussen

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Dienstagnachmittag mit Einbussen

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,5 Prozent auf 9,43 USD ab.

Trump Media & Technology
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Um 16:28 Uhr fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,5 Prozent auf 9,43 USD ab. Die Trump Media Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,32 USD ab. Bei 9,51 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 102'298 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,97 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 90,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Trump Media Technology-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,96 USD am 27.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 10.08.2026 vor. Das EPS lag bei -0,86 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.67 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 880000,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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