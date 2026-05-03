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03.05.2026 15:15:39

Trump will mehr als 5000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen

Von Shelby Holliday, Michael R. Gordon und Vera Bergengruen

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat den Abzug von 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet. Damit verschärft sich der Konflikt zwischen Washington und Berlin sowie den Nato-Verbündeten über deren Zurückhaltung bei der Unterstützung des Krieges im Iran, wie Beamte mitteilten. Das Pentagon hatte zuvor erklärt, das längerfristiges Ziel sei es, dass Europa die Führung bei seiner eigenen konventionellen Verteidigung übernehme und die amerikanische Militärpräsenz auf dem Kontinent schrittweise reduziert werde.

Der Zeitpunkt der Ankündigung von Trump überraschte jedoch europäische Nationen und sogar einige US-Militärbeamte, so Personen, die mit einigen der Planungen vertraut sind. Sie erfolgte Tage, nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz Trumps Umgang mit dem Krieg im Iran kritisiert und gesagt hatte, die iranische Führung würde die USA demütigen und er sehe keine US-Ausstiegsstrategie.

Ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter sagte, die Kommentare seien unangemessen und nicht hilfreich, und dass Trump "zu Recht auf diese kontraproduktiven Bemerkungen reagiert". Die Ankündigung erfolgt auch zu einer Zeit, in der die USA versuchen, eine internationale Koalition zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus zu bilden. Trump hatte zuvor die europäischen Länder aufgefordert, mehr zu tun, um die Durchfahrt von Schiffen durch die schmale Wasserstrasse zu erleichtern, die der Iran seit Beginn des Krieges mit Angriffen und Forderungen blockiert hat.

Mit mehr als 36.000 US-Soldaten im Land ist Deutschland der grösste amerikanische Militärstützpunkt in Europa und wurde von den USA genutzt, um Macht im Nahen Osten zu projizieren. Stützpunkte im Land haben als wichtige Logistikknotenpunkte und Tankstopps für die Operation Epic Fury gedient, wie der US-Militärfeldzug gegen den Iran bekannt ist.

Diese Entscheidung folge auf eine gründliche Überprüfung der Streitkräfteaufstellung in Europa, sagte Sean Parnell, Chefsprecher des Pentagons. "Wir gehen davon aus, dass der Abzug in den nächsten sechs bis zwölf Monaten abgeschlossen sein wird." Hochrangige Verteidigungsbeamte sagten, die Entscheidung würde zur Verlegung einer Heeresbrigade führen. Sie wird auch eine Entscheidung der Biden-Regierung rückgängig machen, im Laufe dieses Jahres ein Bataillon mit konventionellen Langstreckenraketen nach Deutschland zu verlegen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2026 09:16 ET (13:16 GMT)

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