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19.11.2026 21:54:36
Trump warnt Musk vor MAGA-Absprung
WASHINGTON (awp international) - Tech-Milliardär Elon Musk hat sich mit seinem Versuch, auf Distanz zu Donald Trumps MAGA-Bewegung zu gehen, eine Warnung des US-Präsidenten eingehandelt. "Für mich bedeutet MAGA etwas ganz Bestimmtes - und wenn Leute davon abweichen, läuft es für sie nicht so gut", sagte Trump dem Sender NBC. Zugleich äusserte er sich freundlich über Musk: "Er ist ein Freund von mir." MAGA - "Make America Great Again" - ist der Slogan, um den sich treue Anhänger Trumps scharen.
Musk hatte im jüngsten Midterms-Wahlkampf nahezu 500 Millionen Dollar an Kandidaten von Trumps Republikanern gespendet. Ein Schwerpunkt dabei war der Bundesstaat Texas, in dem seine grossen Unternehmen wie der Elektroautobauer Tesla und die Raumfahrtfirma SpaceX ihren Sitz haben. Trotz der Riesenspenden setzten sich in wichtigen Rennen Kandidaten der Demokraten durch. Er komme sich nun "ziemlich dumm vor", so viel Geld ausgegeben zu haben, sagte Musk bei einer Konferenz der "New York Times".
"Dunkles, gothisches MAGA"
Dabei versuchte er, auf Distanz zum Trump-Lager zu gehen: "Ich bin nicht MAGA." Auch sei er nicht sicher, "was MAGA bedeutet". Aber wenn es dabei darum gehe, "blind" bestimmter Politik der Republikanischen Partei zu folgen, treffe das auf ihn nicht zu.
Musk war in den vergangenen Jahren auf vielen Fotos mit Trumps MAGA-Kappen auf dem Kopf zu sehen. Zudem stand er im Oktober 2024 auf der Bühne eines Trump-Wahlkampfevents im damaligen Rennen um das Weisse Haus und verkündete: "Ich bin nicht nur MAGA, ich bin dunkles, gothisches MAGA". Er trug dazu eine schwarze MAGA-Kappe./so/DP/he
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