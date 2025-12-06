|
06.12.2025 15:06:36
Trump trifft erstmals Sheinbaum - lobt Beziehungen zu Kanada
Washington (awp/sda/dpa) - US-Präsident Donald Trump ist bei der FIFA-Zeremonie in Washington erstmals seit Amtsantritt mit der mexikanischen Staatschefin Claudia Sheinbaum zusammengetroffen - und nach einer Phase der Abkühlung auch mit dem kanadischen Premier Mark Carney. Zu Beginn der Veranstaltung hatte sich Trump gegenüber den beiden Co-Gastgebern der Fussball-WM betont freundlich geäussert, nachdem es zuletzt mit dem nördlichen Nachbarn Spannungen gegeben hatte.
"Wir haben eine hervorragende Beziehung, eine hervorragende Arbeitsbeziehung zu Kanada. Wir haben unseren kanadischen Premierminister hier, wir haben unsere mexikanische Präsidentin hier, und wir haben eng mit diesen beiden Ländern zusammengearbeitet, und die Koordination, die Freundschaft und die Beziehung sind hervorragend", sagte Trump. "Ich möchte Ihnen beiden sehr danken."
Kanadas Premierminister Mark Carney hatte sich Anfang November bei Trump für einen Anti-Zoll-Werbeclip der Provinz Ontario entschuldigt, der den US-Präsidenten erbost hatte. In dem Werbeclip war die Stimme des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan zu hören, der Zölle kritisiert. Trump brach daraufhin Ende Oktober Handelsgespräche mit dem Nachbarland ab. Auch die Beziehungen zu Mexiko waren nicht immer spannungsfrei.
Am Rande der FIFA-Veranstaltung kam Trump nach kanadischen und mexikanischen Angaben knapp eine Stunde zu einem privaten Treffen mit den beiden zusammen. Der kanadische Sender CBC berichtete, über den Inhalt des Gesprächs sei nichts bekanntgeworden. Es handele sich um das erste private Treffen zwischen Carney und Trump seit dem Reagan-Clip. Die beiden sassen sich demnach zuletzt bei einem Abendessen bei einem Asean-Treffen Ende Oktober gegenüber und begrüssten sich bei einem Toast.
Mexikos Präsidentin nach erstem Treffen mit Trump zufrieden
Mit der Präsidentin des südlichen Nachbarlandes hatte sich Trump bisher noch nie getroffen. Sheinbaum lobte im Anschluss die Begegnung. Es sei ein "ausgezeichnetes Treffen" gewesen, schrieb sie auf X und anderen sozialen Netzwerken. "Wir sprachen über die grosse Chance, die die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 für alle drei Länder darstellt, und über die guten Beziehungen, die wir pflegen."
Das Thema Handel wurde nach ihren Worten ebenfalls angesprochen. "Wir vereinbarten, weiterhin gemeinsam mit unseren Teams an Handelsfragen zu arbeiten."
Bei einem anschliessenden Treffen des Mexikanischen Kulturinstituts in Washington sagte die Präsidentin nach Angaben der Zeitung "Reforma", es seien keine konkreten Vereinbarungen erzielt worden. Sie sei allerdings sehr optimistisch, was die Beziehungen zu den USA und Kanada angingen, sagte Sheinbaum. Trump habe vorgeschlagen, sich wieder in Washington zu treffen. Ein Termin sei aber noch nicht festgelegt worden.
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFokus auf Notenbanken: SMI schliesst höher -- DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Verluste in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag leicht aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen etwas fester. Die asiatischen Aktienmärkte entwickelten sich zum Wochenausklang unterschiedlich.