NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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20.09.2026 09:06:36
Trump setzt stärker auf KI trotz Warnungen vor Gefahren
WASHINGTON (awp international) - US-Präsident Donald Trump will die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) in den USA weiter beschleunigen - trotz wachsender Warnungen vor existenziellen Risiken der Technologie. "Wir werden das Wachstum dieser unglaublichen Industrie in keinster Weise behindern oder abwürgen", schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er verwies erneut darauf, dass die USA bei der Technologie vor China und dem Rest der Welt lägen - und er wolle, dass dies so bleibt.
Aufsehenerregende Warnungen
Zuletzt hatten nach eigenständigen Hacking-Attacken durch KI-Software auch führende Labore wie Anthropic und der ChatGPT-Entwickler OpenAI sich dafür ausgesprochen, die Entwicklung Künstlicher Intelligenz abzubremsen. Sie sehen das Risiko, dass die Technologie der Kontrolle durch Menschen entgleiten könnte.
Einige Forscher aus der Branche warnen auch, dass KI unter Umständen die Menschheit auslöschen könne. Solche Szenarien sind allerdings umstritten. Zugleich gibt es in den USA eine wachsende Bewegung gegen den Bau riesiger Rechenzentren für Künstliche Intelligenz, unter anderem weil die Anlagen Strom und Wasser verteuern.
Neuer "KI-Zar"
Trump verkündete zugleich, eine "AI Force" solle sich der "schlechten" Auswirkungen Künstlicher Intelligenz annehmen, im Rahmen der existierenden Strafgesetzordnung. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die in seiner ersten Amtszeit gegründete Space Force, die Gefahren aus dem All abwehren soll. Zudem wolle er in Kürze einen "KI-Zar" benennen - eine Art Beauftragten der Regierung für die Technologie.
Bis März agierte der Silicon-Valley-Unternehmer David Sacks in dieser Rolle, zog sich aber zurück, nachdem die Frist für seine Aktivität als externer Regierungsmitarbeiter abgelaufen war. Die Details zu der von Trump angekündigten "AI Force" sind zunächst unklar. Ihre Gründung könnte zugleich als ein erster Versuch seiner Regierung interpretiert werden, doch eine staatliche Aufsicht der Technologie zu etablieren./so/DP/zb
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