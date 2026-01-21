Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’144 -0.2%  SPI 18’181.2000 -0.1%  Dow 48’746 0.5%  DAX 24’521 -0.7%  Euro 0.9284 0.3%  EStoxx50 5’867 -0.4%  Gold 4’856 1.9%  Bitcoin 71’004 1.8%  Dollar 0.7916 0.2%  Öl 64.9 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526
Top News
BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
Johnson & Johnson-Aktie dennoch leichter: Umsatz- und Ergebniswachstum dank neuer Arzneien
Netflix-Aktie nach starker Ergebnisverbesserung trotzdem klar schwächer
Kraft Heinz-Aktie im freien Fall: Potenzieller Berkshire-Exit setzt unter Druck
China-Reise von Huang: Belebt NVIDIA den KI-Chip-Markt? - Aktie im Fokus
Suche...
eToro entdecken
21.01.2026 15:46:40

Trump sagt, er werde keine Gewalt in Grönland anwenden - Treffen mit Selenskyj

Von Hans Bentzien

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat seine Forderung bekräftigt, dass die USA die zu Dänemark gehörige Insel Grönland übernehmen müsse. In seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos begründete Trump seine Forderung damit, dass die USA "dieses Stück Eis" für seine Verteidigung brauchten und sie nie etwas von der Nato bekommen, aber sehr viel gegeben habe. "Die Leute glauben, ich werde Gewalt anwenden, aber ich muss keine Gewalt anwenden und ich werde keine Gewalt anwenden", sagte er. "Worum ich bitte, ist ein Stück Eis - kalt und schlecht gelegen", fügte er später hinzu. Die USA hätten der Nato sehr viel gegeben, aber nichts dafür bekommen. Sie habe Europa vor der Sowjetunion beschützt und später vor Russland.

Trump bekräftigte seine Einschätzung, dass der russische Präsident Wladimir Putin an einem "Deal" in Sachen Ukraine interessiert sei und sagt, dass er sich am Mittwoch mit den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen werde. "Das ist ein Blutbad und das will ich beenden. Aber eigentlich müssten sie die Europäer um Frieden bemühen, denn die USA und Europa trenne "ein sehr schöner Ozean".

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 09:46 ET (14:46 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

10:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
09:23 SMI-Anleger drücken weiter auf Verkaufsknopf
07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Weiter abwärts
20.01.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf VAT Group AG, Comet Holding AG
20.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Givaudan, Partners Group
20.01.26 Marktüberblick: Bayer im Rallymodus
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’604.52 19.66 S7OBNU
Short 13’881.02 13.86 SVRBMU
Short 14’403.28 8.96 S7LBMU
SMI-Kurs: 13’144.16 21.01.2026 15:39:10
Long 12’524.28 19.66 SXTBSU
Long 12’246.82 13.94 SEUBOU
Long 11’704.84 8.87 S1YBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

BKW-Aktie tiefrot: Energiekonzern nimmt Wertkorrektur auf Kohlekraftwerk Wilhelmshaven vor
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag tiefer
Hypoport-Aktie rutscht zweistellig ab: Transaktionsvolumen legt 2025 trotz schwachem Schlussquartal zu
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Nachmittag nach
Rheinmetall-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research
Zollsorgen: SMI und DAX gehen deutlich tiefer aus dem Handel -- Wall Street letztlich mit starken Verlusten -- Märkte in Fernost schliessen schwächer
BKW Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf BKW
Tesla-Aktie: Model Y soll zum dritten Mal in Folge weltweit an der Spitze stehen
DocMorris-Aktie rutscht ab: Unternehmen wächst 2025 zweistellig in Lokalwährungen - EBITDA-Ausblick tiefer
Barry Callebaut-Aktie zieht nach Bekanntgabe von CEO-Wechsel kräftig an: Absatz bricht ein - Ausblick optimistisch

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:55 DAVOS/GESAMT-ROUNDUP/Trumps Rede in Davos: Grönland und Kritik an Europa
15:54 WDH/DAVOS/ROUNDUP: Trump bekräftigt US-Besitzanspruch auf Grönland
15:53 ROUNDUP 3: Netflix enttäuscht mit Ausblick und setzt Rückkäufe aus - Aktie fällt
15:53 WDH/DAVOS/Trump: Wollen auf Grönland Schutzschild für Nordamerika errichten
15:52 DAVOS: Trump zweifelt an Nato-Unterstützung für USA
15:52 Trump kritisiert Kanadas Premier Carney für Rede in Davos
15:52 Trump bei WEF: Will, dass Blutbad in Ukraine endet
15:44 Trump: Wollen auf Grönland Schutzschild für Nordamerika errichten
15:44 Bas für Bleiberecht für Geflüchtete nach der Ausbildung
15:42 WDH/ROUNDUP: Trump bekräftigt US-Besitzanspruch auf Grönland