Trump Media Technology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Trump Media Technology hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1.7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology 0.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch