Trump Media Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Trump Media Technology äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 1.38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0.200 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 206.19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch