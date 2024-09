Trump Media-Aktie in Rot: Grossaktionär trennt sich von fast allen Anteilen

• Ex-"Apprentice"-Kandidat stösst Grossteil der Anteile ab• Erste bekannte Insider-Transaktion• Anleger reagieren verunsichert

Ein Grossaktionär und Mitbegründer von Trump Media & Technology Group (TMTG), Andy Litinsky, hat fast seinen gesamten Anteil an dem Unternehmen verkauft. Litinsky ist in den USA bekannt aus der Fernseh-Show "The Apprentice", in welcher Donald Trump unter mehreren Kandidaten einen neuen Lehrling für seine Organisation sucht. Laut einer SEC-Mitteilung, die am Donnerstag veröffentlich wurde, verkaufte er vor Kurzem über sein Unternehmen "United Atlantic Ventures" fast 11 Millionen Trump Media-Aktien. Der jüngste Verkauf reduziert diesen Bestand auf nur noch 100 Aktien. Laut aktuellen Schätzungen haben die verkauften Anteile einen Gesamtwert von rund 100 Millionen Dollar.

Erste Insider-Transaktion

Seit dem Ende der Lockup-Periode in der vergangenen Woche ist dies nun der erste bekanntgewordene Verkauf im grossen Stil. Noch Mitte der Woche profitierte die Trump Media-Aktie davon, dass Tage ohne Transaktion verstrichen sind. Schon seit längerem sorgen sich Aktionäre, was passiert, wenn Grossaktionäre sich von dem Papier abwenden - was zu deutlichen Kursschwankungen führte.

TMTG-Aktie reagiert negativ

Die Nachricht über den Verkauf von Litinskys Aktien liess den Aktienkurs weiter fallen. Am Donnerstag verloren die Papiere an der NASDAQ schlussendlich 1,06 Prozent auf 13,98 US-Dollar. Im vorbörslichen Handel geht es dann noch einmal 0,89 Prozent auf 13,86 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.ch