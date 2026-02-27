|
27.02.2026 19:51:36
Trump lobt Novartis-Chef für Schaffung von Arbeitsplätzen in USA
Zürich (awp) - US-Präsident Donald Trump lobt den Konzernchef von Novartis für dessen Reaktion auf die US-Zölle. "Die Zölle haben Novartis und dessen grossartiger CEO Vasant (Vas) Narasimhan, M.D., dazu bewegt, 7+ Produktions- und Forschungsanlagen zu errichten und so Tausende von Arbeitsplätzen zu schaffen", schrieb Trump am Freitagabend auf seiner Plattform Truth Social.
Laut dem Präsidenten hätten die Zölle auch "Hunderte" andere Firmen zu ähnlichen Handlungen bewegt, was die "radikale Linke und die Verrückten, die gegen Zölle klagen" nicht einräumen wollten.
Novartis gab zuletzt bekannt, unter anderem in Texas eine neue Produktionsstätte für Radioligandentherapien zu bauen. Die Anlage soll 2028 in Betrieb gehen.
