Minerals Corporation Aktie 550275 / AU000000MSC6
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14.08.2026 02:00:00
Trump Is Spending Billions On The Minerals That Power EVs
For years, U.S. President Donald Trump has openly displayed his disdain for the clean energy and electric vehicle sectors. In the early days of his second term, Trump stalled funding for EV charging infrastructure while pushing fossil fuels. In July 2025, the GOP-sponsored One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) rolled back EV incentives from the Inflation Reduction Act, terminating the $7,500 new and $4,000 used EV tax credits in September 2025, and cutting back infrastructure and manufacturing subsidies. Yet, this giant push to secure the domestic…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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