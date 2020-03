Trump: Grosse Kreuzfahrtgesellschaften setzen Fahrten aus USA aus

WASHINGTON (awp international) - Die grossen Kreuzfahrtgesellschaften Carnival, Royal Caribbean, Norwegian und MSC setzen ihre Fahrten aus den USA nach Angaben von US-Präsident Donald Trump für 30 Tage aus. Das geschehe auf seine Bitte und gelte ab Mitternacht in der Nacht zu Samstag (Ortszeit/5.00 Uhr MEZ), schrieb Trump am Freitagabend auf Twitter. In mehreren Fällen waren in den vergangenen Wochen Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 auf Kreuzfahrtschiffen festgestellt worden, die zur Quarantäne von Passagieren führten.

Das US-Aussenministerium hatte bereits am vergangenen Sonntag amerikanische Staatsbürger dazu aufgerufen, Reisen auf Kreuzfahrtschiffen zu vermeiden. Besonders gelte das für Reisende mit Gesundheitsproblemen. Trump deutete am Freitag an, dass die Gesellschaften womöglich auf Unterstützung hoffen könnten. "Es ist eine grosse und wichtige Industrie - das wird auch so bleiben!" Er wisse, wie wichtig Kreuzfahrtgesellschaften für die USA seien./cy/DP/zb