Bombardier Aktie 1388387 / CA0977517055
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08.09.2026 08:16:25
Trump droht kanadischem Flugzeugbauer Bombardier mit Verkaufsverbot
Trading Signals: Bloom Energy: Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
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Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Auch am Dienstag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.