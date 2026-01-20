LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
20.01.2026 09:06:36
Trump droht Frankreich mit 200-Prozent-Zöllen
WASHINGTON/PARIS (awp international) - Wegen der zögerlichen Haltung Frankreichs, dem "Friedensrat" für den Gazastreifen beizutreten, hat US-Präsident Donald Trump mit Zöllen von 200 Prozent auf Wein und Champagner gedroht. Der Friedensplan sieht vor, dass das Gremium unter anderem eine Übergangsregierung für das zerstörte Küstengebiet beaufsichtigt. Frankreich bestätigte am Montag den Erhalt einer Einladung. Aus dem Umfeld des Élysée-Palasts hiess es, man prüfe gemeinsam mit Partnern den vorgeschlagenen Rechtsrahmen, beabsichtige derzeit jedoch nicht, das Angebot anzunehmen.
Auf die Frage eines Journalisten in Miami, wie er die Haltung von Präsident Emmanuel Macron bewerte, sagte Trump: "Nun, niemand will ihn, weil er sehr bald aus dem Amt scheiden wird." Sollte Frankreich dem Gremium nicht beitreten, werde er Strafzölle verhängen, sagte Trump. Dann werde Macron schon beitreten - "aber er muss nicht".
Frankreich wählt im Frühjahr 2027 einen neuen Präsidenten. Amtsinhaber Macron darf nicht erneut kandidieren, da die Verfassung nur zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten erlaubt; er ist seit 2017 im Amt.
Supreme Court entscheidet über Zölle
Trumps Zollpolitik ist in den USA rechtlich umstritten. Zölle, die er unter Berufung auf ein Notstandsgesetz von 1977 gegen Dutzende Handelspartner verhängte, werden vor dem Obersten Gericht der USA verhandelt. Die Frage ist, ob Trump seine Kompetenz überschritten hat. Dabei geht es auch um Zölle auf EU-Produkte. Eine Entscheidung des Supreme Court steht noch aus./scr/DP/jha
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
19.01.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 gibt zum Ende des Montagshandels nach (finanzen.ch)
19.01.26
|Handel in Paris: CAC 40 sackt am Montagnachmittag ab (finanzen.ch)
19.01.26
|What are the big hits at LVMH watch week? (Financial Times)
19.01.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
19.01.26
|Handel in Paris: CAC 40 fällt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
16.01.26
|Börse Paris: CAC 40 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
16.01.26
|Börse Paris: CAC 40 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
16.01.26
|Verluste in Paris: Das macht der CAC 40 am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|19.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|15.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|15.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
