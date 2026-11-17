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17.11.2026 14:03:37
Trump: Deutsche Bank durfte meine Unterlagen nicht versenden
WASHINGTON (awp international) -
Trump: Deutsche Bank durfte meine Unterlagen nicht versenden
US-Präsident Donald Trump hat ungewohnt knapp auf Medienberichte reagiert, wonach die Deutsche Bank versehentlich einige seiner Steuerunterlagen verschickt haben soll. Er bezahle jede Menge Steuern, sagte Trump im Rahmen eines Treffens mit den Regierungschefs aus Japan, Indien und Australien in der philippinischen Hauptstadt Manila zunächst auf eine Frage eines Journalisten zu dem Datenleck. Auf eine Rückfrage antwortete er: "Sie hätten es nicht tun sollen. Es ist illegal für sie, das zu tun."
Ein Deutsche-Bank-Mitarbeiter soll 2017 - im ersten Jahr von Trumps erster Amtszeit als US-Präsident - versehentlich einen Download-Link zu Steuerunterlagen von 1.586 Bankkonten an einen externen Steuerberater in den USA verschickt haben. Das geht aus mehr als 15 Millionen internen Dokumenten hervor, die unter anderem der "Spiegel", das "Manager Magazin" und "ZDF frontal" sowie mehr als 50 weitere Medien im Rahmen der internationalen Recherche "Inside Deutsche Bank" ausgewertet haben.
Darunter befanden sich nach Angaben der Medien offenbar auch Unterlagen von drei Konten von Trump. Brisant ist das vor allem deshalb, weil Trump sich damals vehement geweigert hatte, seine Steuererklärungen offenzulegen.
Recherche: Bank sah Beziehung zu Trump zunehmend kritisch
Wie der "Spiegel" weiter berichtete, geht aus den Daten auch hervor, dass die Bank ihre langjährige Geschäftsbeziehung zu Trump nach dessen Wahlsieg 2016 zunehmend kritisch bewertet hat. Innerhalb der Bank wurden laut internen Dokumenten demnach vor allem politische und öffentliche Risiken diskutiert. Dabei soll es auch um mögliche Verbindungen Trumps und seines Geschäftsumfelds nach Russland gegangen sein.
Die Bank erklärte auf Anfrage der beteiligten Medien, sie äussere sich grundsätzlich nicht zu potenziellen, ehemaligen oder bestehenden Kundenbeziehungen./trs/DP/mis
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