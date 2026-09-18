TruLine Brands: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TruLine Brands hat am 16.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 50.0 Prozent auf 0.0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch