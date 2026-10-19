Truist Financial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Truist Financial gab am 16.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.56 USD, nach 1.04 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 6.11 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 22.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch