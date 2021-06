Truist-Analysten: Geschäftsstrategie von Oatly ist der Hauptgrund zum Aktienkauf

• Pflanzliche Lebensmittel und Nachhaltigkeit im Trend• Oatly-Produkte können negative Einflüsse auf das Klima deutlich reduzieren• Analysten sind von der Oatly-Aktie mehrheitlich überzeugt

Was ist Oatly?

Das Unternehmen wurde bereits 1994 im schwedischen Malmö gegründet. Die Idee, Milch durch andere Lebensmittel zu ersetzen, ist sogar noch älter und wurde bereits in den 1980er Jahren vom Forscher Rickard Öste auf den Weg gebracht. Oatly entwickelt, produziert und vertreibt Hafermilch, andere Hafergetränke sowie Joghurt, Brotaufstriche und ähnliches. Alle Produkte sind frei von Milch und Sojaeiweiss. Hafer dient hier als Ersatzprodukt für die Milch. Das Unternehmen sieht den Klimawandel als eine der grössten Herausforderungen der Gegenwart und CEO Toni Petersson betonte, dass durch Hafermilch im Vergleich zu normaler Kuhmilch die negativen Auswirkungen auf das Klima um 75 Prozent reduziert werden können, so der Oatly-CEO im Interview mit dem Handelsblatt. Oatly verkauft seine Produkte in über 20 verschiedenen Ländern, die Hauptabsatzmärkte seien hierbei Schweden, Deutschland und Grossbritannien.

Die Geschäftsstrategie - Nachhaltigkeit und Klimaziele

Die Analysten von Truist Securities stuften die Aktie von Oatly zuletzt mit "Buy" ein und erhöhten das Kursziel auf 35 US-Dollar. Hierbei betonen sie, dass Oatly mit der Unternehmensstrategie, die auf pflanzliche Lebensmittel und Nachhaltigkeit basiert, den Nerv der Zeit treffe und dass dies der grosse Vorteil und der Hauptgrund sei, die Aktie von Oatly zu besitzen, so heisst es in einem Artikel von Tonya Garcia auf MarketWatch. Laut den Truist-Analysten sei der Börsengang und die damit verbundenen Gelder ein guter Treibstoff um diese vielversprechende Strategie weiter auszubauen, wodurch ein Umsatzwachstum entstehen könnte, welches deutlich über den aktuellen Schätzungen liege. Die Marke Oatly stellte den Umweltaspekt von Anfang an in den Fokus und machte Nachhaltigkeit zu seinem Kernpunkt der Markenbotschaft, so Garcia. Diese Botschaft habe eine grosse Anziehungskraft auf Kunden der Generation Z, Vegetarier, Veganer und einige andere Zielgruppen. Diese Botschaft, dass pflanzliche Getränke und Produkte nicht nur gut für die Konsumenten, sondern auch für den Planeten seien, ist laut den Experten von Truist ein Hauptgrund für den Erfolg von Oatly und könnte zu einem Wiederbeleben der ganzen Branche von pflanzlichen Milchersatzprodukten führen. Neben den Gewinnen aus dem normalen Einzelhandel sei die Kooperation mit Starbucks ein weiterer Pluspunkt der Oatly-Aktie. Nun komme es darauf an, das Momentum zu nutzen und die Produktionskapazitäten durch die Börsengelder auszuweiten, um die Markentreue aufrecht zu erhalten, wenn andere Haferprodukte als Konkurrenz auftauchen.

Auch andere Analysehäuser sehen Potenzial

Das Markenziel in Kombination mit einem guten Produktportfolio und der Multi-Channel-Strategie, die sich auf den Einzelhandel in Kombination mit Cafés und Restaurants zusammensetzt, wie die Kooperation mit Starbucks zeigt, könnten der Oatly-Aktie weiteren Rückenwind verleihen. Werteorientierte, pflanzliche Lebensmittel werden immer mehr zum Mainstream, so die Analysten von Jefferies, welche die Oatly-Aktie ebenfalls auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar einstufen. Auch die Credit Suisse sieht einen wachsenden Markt von Nicht-Milch-Produkten und setzt für Oatly ein neues Kursziel bei 30 US-Dollar, so heisst es bei MarketWatch. Insgesamt scheint das Momentum für die Schweden also zu stimmen. Ob die Anleger das genau so sehen und die Oatly-Aktie ihren positiven Trend vorsetzen kann, bleibt vorerst abzuwarten.

