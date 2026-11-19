TruGolf A lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.62 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -487.000 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29.20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch