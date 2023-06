TrueCommerce erweitert die Fähigkeiten seines Automotive Supply Chain-Netzwerks und seine Marktpräsenz

Das Unternehmen verdoppelt seine Investitionen in TrueAuto, um die Lieferkette führender Automobilunternehmen zu optimieren

MÜNCHEN und PITTSBURGH, June 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, ein leistungsstarkes globales Supply Chain-Netzwerk, das vollständig integrierte End-to-End-Sichtbarkeit und -Management bietet, gab heute neue Investitionen und erweiterte Produktfähigkeiten für seine Lösung TrueAuto™ bekannt. TrueAuto ist eine cloudbasierte, mehrstufige Supply-Chain-Integration- und Optimierungslösung für die Automobilindustrie. TrueAuto ist speziell darauf ausgelegt, den spezifischen Anforderungen von Automobilherstellern gerecht zu werden, und hilft grossen Original Equipment Manufacturers (OEMs), 3PLs sowie Zulieferern der Stufe 1 und 2 (Tier 1, Tier 2), ihre Lieferketten zu digitalisieren und gleichzeitig Branchenstandards und Best Practices einzuhalten.



Laut Gartner® wird die Automobilindustrie im Jahr 2023 weiterhin die Turbulenzen erleben, die bereits im Vorjahr aufgetreten sind. Störungen in der Lieferkette tragen zu wirtschaftlichen Ängsten bei, während gleichzeitig der Druck auf die Unternehmen steigt, ihre Wertschöpfungskette im Einklang mit der Fahrzeugtechnologie zu transformieren.1

TrueAuto bietet eine kosteneffektive und effiziente Lösung, die Herstellern hilft, den Herausforderungen der volatilen Landschaft der Automobilindustrie zu begegnen. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Erfüllung der sich wandelnden Anforderungen von OEMs und Zulieferern bietet, das von erfahrenen Autoindustrie-Experten entwickelte Produkt, eine einheitliche Lösung zur Optimierung der Produktionsprozesse und zur Verbesserung der Transparenz des Bestands. TrueAuto ist von Honda zertifiziert und erfüllt alle Global Materials Management Operations Guidelines/Logistics Evaluation (MMOG/LE) Standards. Es bietet auch direkte ERP-Systemintegration und sofortigen Zugang zu einem globalen Automobil-Supply-Chain-Netzwerk, um die Beziehungen zwischen multinationalen Autoherstellern und ihren Zulieferern zu stärken.

David Eyes, Vice President TrueAuto, sagte: "Die Automobilindustrie durchläuft bedeutende Veränderungen, die die Hersteller dazu zwingen, ihre Lieferketten-Management-Strategien neu zu überdenken. TrueAuto hilft Herstellern, ihre Prozesse neu und resilient zu gestalten, ihre Lieferketten proaktiv zu managen und Branchenstandards einzuhalten."

Als Reaktion auf hohe Nachfrage und beschleunigtes Marktmomentum hat TrueCommerce seinen Fokus auf die Bedienung der Automobilzulieferkette signifikant erhöht. Das Unternehmen hat seine Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in Produktfähigkeiten erhöht, um tiefgreifende Kompetenz in der Automobilzulieferkette für die Branche zu schaffen.

Führende Automobilunternehmen nutzen bereits TrueAuto, um ihre Lieferkettenprozesse zu transformieren. Ein TrueAuto-Kunde, Pankaj Gupta, IT-Infrastruktur- und Betriebsleiter bei Woco Tech Elastomere Noida Ltd., sagte: "Die Fully Managed Services von TrueCommerce sind sehr hilfreich für den reibungslosen Austausch von Bestellungen und Rechnungen mit unseren Lieferanten. Das Portal vereinfachte den Prozess, da es unser Tracking optimierte und den gesamten Vorgang papierlos machte. Das Portal war sehr schnell einsatzbereit und hat sich als unglaublich kosteneffizient erwiesen."

Kürzlich vorgenommene Verbesserungen der TrueAuto-Lösung ermöglichen eine vollständige Integration in die Lieferkette.

TrueCommerce hat kürzlich weitere Verbesserungen für TrueAuto gelauncht, um die Lieferkettenprozesse für Automobilunternehmen zu optimieren. Diese Verbesserungen sind darauf ausgelegt, eine vollständige Sichtbarkeit und Integration in das Backend der Automobil-Lieferkette zu bieten, sodass OEMs und Tier-1-Zulieferer ein komplettes Bild ihrer Lieferkettenoperationen von der ursprünglich geplanten Prognose bis zum endgültigen Wareneingang in ihre Produktionsstätten erhalten. TrueCommerce wird die Fähigkeiten weiter ausbauen, um sowohl OEMs als auch Tier-1- und Tier-2-Hersteller zu bedienen.

Über traditionelle EDI hinaus bietet TrueAuto durch die Verwendung von APIs und einem modernen Lieferantenportal eine sinnvollere Integration und eine grössere Digitalisierung der Lieferkette. Der hinzugefügte Workflow, die Abgleichlogik und die Cockpit-Sichtbarkeit geben Planern eine bessere Übersicht über den gesamten Lieferantenlebenszyklus. Diese erhöhte Transparenz führt zu einer verbesserten Lieferkettenleistung, die es Organisationen ermöglicht, potenzielle Störungen frühzeitig zu identifizieren und Massnahmen zu ergreifen, um ihre Auswirkungen zu mildern.

Insgesamt bieten diese Produktverbesserungen eine umfassende Lösung fürUnternehmen, die die Widerstandsfähigkeit ihrer Lieferketten sowie deren Leistung verbessern möchten.

"Die letzten drei Jahre haben uns gezeigt, dass eine Lieferkette nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied", sagte Mike Gross, Chief Product Officer bei TrueCommerce. "Es ist schwierig, Kundenbedürfnisse konsequent zu erfüllen, ohne eine hochvernetzte und widerstandsfähige Lieferkette, die auch eine komplette Transparenz der Prozesse bietet. Ohne die richtige Lösung, Partner und Strategie kann die Erreichung dieses Ziels lediglich aspirativ sein. TrueCommerce bringt unser vorkonfiguriertes Netzwerk für die Automobil-Lieferkette, robuste Supply-Chain-Anwendungen, unsere Mitarbeiter und Onboarding-Fähigkeiten zusammen, um unseren Kunden dabei zu helfen, die gewünschten Ergebnisse auch zu erzielen."

1Gartner, Top Automotive Trends for 2023, Pedro Pacheco, Mike Ramsey, Jonathan Davenport, Bill Ray, Gaurav Gupta, Lillian Oyen-Ustad, January 16, 2023. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder ihren Tochterunternehmen in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Zusätzliche Ressourcen

Verbinden Sie sich mit TrueCommerce

Über TrueCommerce

Bei TrueCommerce befähigen wir Unternehmen, ihre Leistung in der Lieferkette zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Über eine einzige Verbindung zu unserem leistungsstarken globalen Lieferketten-Netzwerk erhalten Unternehmen mehr als nur EDI. Sie haben Zugang zu einem vollständig integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten, Logistikpartner und internen Systeme verbindet. Unsere cloudbasierten Managed Services helfen Unternehmen, ein End-to-End-Management ihrer Lieferketten zu erreichen, eine optimierte Lieferung zu gewährleisten und den Betrieb zu vereinfachen. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und vertrauenswürdiger Partnerschaft unterstützt TrueCommerce Unternehmen dabei, ihr komplettes Lieferketten-Potenzial auszuschöpfen - heute und in der Zukunft, dank unserem Integrations-agnostischen Netzwerk. Deshalb vertrauen uns tausende von Unternehmen - von KMUs bis hin zu den globalen Fortune 100, in verschiedenen Branchen. Weitere Informationen unter TrueCommerce.

TrueCommerce ist eine eingetragene Marke von True Commerce, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a29c3b5-064f-4877-bf1e-919f20028760/de