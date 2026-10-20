Truecaller Registered legte Quartalsergebnis vor

Truecaller Registered hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.22 SEK gegenüber 0.320 SEK im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 464.0 Millionen SEK, gegenüber 467.9 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.84 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch