TrueBlue: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TrueBlue liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TrueBlue die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TrueBlue im vergangenen Quartal 443.0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TrueBlue 396.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch