True hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte True 0.090 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat True in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 5.91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch