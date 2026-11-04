True stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

True hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.19 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.050 THB erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46.85 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 0.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.23 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch