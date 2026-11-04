True präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

True hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0.19 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte True 0.050 THB je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.81 Prozent zurück. Hier wurden 46.85 Milliarden THB gegenüber 47.23 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch