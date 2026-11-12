True North Commercial REIT gewährte Anlegern Blick in die Bücher

True North Commercial REIT hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.16 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.360 CAD je Aktie erzielt worden.

True North Commercial REIT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29.7 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch