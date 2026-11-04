True legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

True hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.19 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte True ein EPS von 0.050 THB je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat True in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 46.85 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 47.23 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0.198 THB ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 46.40 Milliarden THB in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.ch