True informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

True hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 0.29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte True 0.080 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.41 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 3.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.46 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch