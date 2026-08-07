True gewährte Anlegern Blick in die Bücher

True präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.19 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.060 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat True im vergangenen Quartal 45.90 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte True 49.60 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch