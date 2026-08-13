True Data zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

True Data hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.34 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.74 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 489.9 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte True Data 410.4 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch