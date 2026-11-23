Trucept veröffentlichte am 20.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.010 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 24.22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch