Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005
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07.10.2026 12:49:44
Trotz Rüstungsauftrag: Airbus-Aktie gibt nach
Airbus hat eine Bestellung aus Rumänien über zwölf Mehrzweck-Militärhubschrauber des Typs Airbus H225M erhalten.
Die Vereinbarung sei mit der französischen Rüstungsbeschaffungsbehörde DGA im Rahmen der "Security Action for Europe" geschlossen worden. Dies ist ein Instrument der Europäischen Union, das Mitgliedstaaten finanziell unterstützt, um deren Verteidigungsbereitschaft schneller zu erhöhen.Die Airbus-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,61 Prozent schwächer bei 186,76 Euro.
Von Mauro Orru
DOW JONES
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