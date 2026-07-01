Trotz KI-Coup: SpaceX-Aktie gerät kräftig unter Druck

KI-Prototyp für Investoren vorgestellt

QUALCOMM-Chip laut Medienbericht vorgesehen

Aktie trotz positiver Analysten unter Druck

Frisch an der Börse, schon die nächste Überraschung: SpaceX hat ausgewählten institutionellen Investoren in privaten Treffen einen Prototyp eines KI-Interaktionsgeräts vorgestellt. Laut einem Bericht des Wall Street Journal vom 1. Juli 2026 soll das Gerät schlanker und dünner als ein iPhone ausfallen, ein proprietäres Betriebssystem tragen und KI-Modelle der hauseigenen xAI-Sparte tief integrieren. Die Marktreaktion fällt ernüchternd aus: Die Aktie gibt an der NASDAQ zeitweise 7,16 Prozent auf 158,63 US-Dollar nach.

QUALCOMM-Chip im Inneren - Profiteur des Tages

Unter der Haube soll ein Snapdragon-Chip von QUALCOMM stecken, wie es im WSJ-Bericht unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen weiter heisst. Die Reaktion an der NASDAQ fällt überschaubar aus: Die QUALCOMM-Aktie gibt an der NASDAQ leicht um 0,34 Prozent auf 184,11 US-Dollar. SpaceX selbst hat den Chiplieferanten nicht offiziell bestätigt. Sollte die Partnerschaft Bestand haben, wäre es eine der seltenen Fälle, in denen ein Musk-Konzern auf Fremdhardware statt auf vertikale Eigenentwicklung setzt - ein Signal, das QUALCOMM als bevorzugten KI-Edge-Chiplieferanten weiter festigen würde.

Apple reagiert gelassen

Dass ein neues Gerät im Premium-Segment Erinnerungen an das iPhone weckt, liess Apple-Aktionäre kurz aufhorchen. Der Anteilsschein gab nach Bekanntwerden des Berichts zunächst nach, erholte sich jedoch rasch und legte zuletzt 1,98 Prozent auf 295,08 US-Dollar zu. Der Markt scheint darauf zu setzen, dass ein Prototyp ohne grünes Licht für die Massenproduktion noch kein ernsthafter Konkurrent ist. SpaceX selbst betonte laut Wall Street Journal, das Design sei hochgradig variabel und eine kommerzielle Freigabe noch nicht entschieden.

Warum der Kurs trotzdem fällt

Der Rückgang bei der SpaceX-Aktie am Mittwoch hat unterdessen wohl wenig mit dem Prototyp zu tun. Gut drei Wochen nach dem Börsengang am 12. Juni 2026 zum IPO-Preis von 135 US-Dollar je Aktie verdauen Anleger noch immer die Post-IPO-Euphorie. Wer nach dem Debüt zum Höchstkurs von rund 225 US-Dollar einstieg, sitzt auf deutlichen Verlusten. Dass Wedbush-Analyst Dan Ives die Aktie am gleichen Tag mit Outperform und einem Kursziel von 190 US-Dollar initiiert, vermag den Verkaufsdruck nicht aufzufangen. Ives bezeichnet SpaceX als eines der differenziertesten Assets im Tech-Markt und sieht das Starlink-Geschäft mit rund zwölf Millionen Abonnenten als primären Gewinntreiber. Die Diskrepanz zwischen bullischem Analystenurteil und fallenden Kursen zeigt, wie gering die Überzeugungskraft von Ersteinschätzungen in einem dünnen Streubesitzmarkt ist: Nur rund 4,3 Prozent der SpaceX-Aktien sind frei handelbar.

Nasdaq-100-Aufnahme am 7. Juli als nächster Katalysator

Der nächste belastbare Termin steht bereits fest. Vor Handelsstart am 7. Juli 2026 zieht SpaceX in den NASDAQ 100 ein. JPMorgan schätzt, dass die Pflichtumschichtung passiver Indexfonds dabei rund 4,3 Milliarden US-Dollar an mechanischen Kauforders auslösen dürfte. Das würde den aktuell minimalen Streubesitz schlagartig unter erhöhten Nachfragedruck setzen und könnte die Volatilität der vergangenen Wochen noch übertreffen. Welchen Kurspfad SpaceX danach einschlägt, dürfte weniger von Prototypen-Ankündigungen als von den ersten öffentlichen Quartalszahlen abhängen, die für Anfang August 2026 erwartet werden.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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