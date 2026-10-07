Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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07.10.2026 15:40:46
Trotz Ausbauplänen in Hamburg: Aurubis-Aktie gibt nach
Aurubis baut am Standort Hamburg eine neue Anlage zur effizienteren Aufbereitung metallhaltiger Zwischenprodukte durch automatisierte Trennung, Sortierung und Beprobung.
"Angesichts der wachsenden Nachfrage nach strategisch wichtigen Rohstoffen weltweit ist es umso wichtiger, möglichst viele Verarbeitungsschritte selbst zu beherrschen und wertvolle Metalle effizient im eigenen Hüttennetzwerk zu steuern", sagte Tim Kurth, COO Custom Smelting and Products. "Die neue Anlage verbessert nicht nur die Transparenz und Qualität unserer Materialströme, sondern erhöht auch die Arbeitssicherheit, indem sie körperlich belastende manuelle Tätigkeiten ersetzt. Gleichzeitig stärken wir unsere Multimetall-Kompetenz und unsere Fähigkeit, strategisch wichtige Metalle möglichst effizient innerhalb unseres Netzwerks zu verarbeiten."Die Aurubis-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,15 Prozent tiefer bei 155,40 Euro.
DOW JONES
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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