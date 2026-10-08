Tropensturm Isaias: Chevron und Shell fahren Produktion zurück - Aktien legen zu

Isaias verstärke sich und werde voraussichtlich bis zu seinem Eintreffen an Land am Freitag zu einem starken Hurrikan angewachsen sein, teilte das Nationale Hurrikanzentrum mit.

Chevron erklärte am Mittwoch, man habe begonnen worden, vier Anlagen im Golf herunterzufahren und sämtliches zugehöriges Personal von dort zu evakuieren. Die Produktion an den fünf weiteren Anlagen im Golf laufe weiterhin auf normalem Niveau, hiess es.

Shell teilte mit, dass die Förderung an fünf seiner Standorte eingestellt und die Mitarbeiter dort zurückgeholt würden, zudem sei nicht benötigtes Personal von einem weiteren Standort abgezogen worden. Der britische Wettbewerber Harbour Energy, der im vergangenen Dezember die Übernahme von LLOG Exploration vereinbart hatte, erklärte in einer E-Mail, auch dort habe man begonnen, die Produktion an ausgewählten Anlagen zu drosseln und das Personal abzuziehen.

Die im Golf tätigen Ölkonzerne sind es gewohnt, in der Sturmsaison die Produktion in der Region vorübergehend zu drosseln und Personal von ihren Bohrinseln zurückzuholen.

Die US-Behörde für Meeresrohstoffe teilte mit, dass die Förderung bis Mittwochmittag um 511.619 Barrel täglich reduziert worden sei, das entspricht einem Viertel der aktuellen Golf-Produktion.

Die Chevron-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 2,63 Prozent höher bei 210,54 US-Dollar. Die Shell-Aktie gewinnt in London zeitweise 2,81 Prozent auf 37,51 GBP.

DJG/DJN/rio/hab

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