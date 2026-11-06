Tronox informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tronox hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.34 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.630 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 827.0 Millionen USD – ein Plus von 18.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tronox 699.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch