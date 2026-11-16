Trondelag Sparebank Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Trondelag Sparebank Registered hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.15 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.31 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trondelag Sparebank Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 180.5 Millionen NOK im Vergleich zu 178.0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch