TRON Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TRON Group liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TRON Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 168.89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch