Trois vétérans de l'industrie aérospatiale et aéronautique acceptent de rejoindre le conseil d'administration de Virgin Galactic Holdings

NEW YORK, 11 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Social Capital Hedosophia Holdings Corp. (« SCH ») et Virgin Galactic ont annoncé aujourd'hui que Wanda Austin, Craig Kreeger et George Mattson avaient accepté de rejoindre le conseil d'administration de Virgin Galactic Holdings , Inc. (« VGH »), la société qui sera le fruit de la fusion en cours des entreprises SCH et Virgin Galactic. Ces nominations au conseil d'administration sont subordonnées à leur approbation par les actionnaires de SCH et à la fusion des entreprises SCH et Virgin Galactic.

Au terme de la fusion des entreprises et de l'élection des actionnaires de SCH, le conseil d'administration de VGH (le « Conseil ») sera composé de huit membres doté d'une riche expertise et d'une vaste expérience dans les domaines de la technologie, de l'aviation, de l'espace, des marchés internationaux et de la gestion opérationnelle et financière.

Les derniers candidats à l'élection au conseil d'administration sont :

- Wanda Austin, ancienne présidente et cheffe de la direction de The Aerospace Corporation, la plus importante organisation d'assurance de mission spatiale du pays. Elle siège actuellement au conseil d'administration d'Amgen, de Chevron Corporation et de la Space Foundation. De 2015 à janvier 2017, Le Dr Austin a siégé au Conseil du Président sur la science et la technologie (President's Council of Advisors on Science and Technology ou PCAST). Elle a également siégé au Comité d'audit du programme spatial habité américain (U.S. Human Spaceflight Review Committee) de 2009 à 2010 et au Comité consultatif de la NASA (NASA Advisory Council)de 2005 à 2007 et de 2014 à 2017.

- Craig Kreeger, ancien PDG de Virgin Atlantic, de février 2013 à décembre 2018. Avant d'occuper ce poste chez Virgin Atlantic, Craig Kreeger a travaillé 27 ans chez American Airlines, où il a occupé divers postes commerciaux, opérationnels, financiers et stratégiques.

- George Mattson, un directeur d'entreprise publique dans le secteur du transport aérien au bénéfice d'une vaste expérience professionnelle et financière. Il est le directeur de Delta Air Lines, Inc. depuis octobre 2012 et membre du conseil d'administration du groupe Air France KLM depuis novembre 2017. Avant cela, George Mattson a travaillé durant 18 années dans le secteur de la banque d'investissement chez Goldman, Sachs & Co. de 1994 à 2012 et a été partenaire et codirecteur du Global Industrials Group de 2002 à 2012.

Les autres candidats à l'élection au conseil d'administration sont :

Chamath Palihapitiya , actuel PDG et directeur de SCH, qui assumera les fonctions de président du conseil d'administration ;

, actuel PDG et directeur de SCH, qui assumera les fonctions de président du conseil d'administration ; Adam Bain , ancien directeur des opérations de Twitter et actuel directeur de SCH ;

, ancien directeur des opérations de Twitter et actuel directeur de SCH ; Evan Lovell , associé de Virgin Group Holdings Limited ;

, associé de Virgin Group Holdings Limited ; James Ryans , actuel directeur de SCH et président du comité d'audit ;

, actuel directeur de SCH et président du comité d'audit ; George Whitesides , PDG de Virgin Galactic, qui assumera les fonctions de PDG de VGH après la fusion des entreprises.

M. Whitesides a déclaré :

« Nous sommes ravis d'annoncer que Wanda, George et Craig ont accepté d'être nommés au conseil d'administration. Je suis convaincu du fort leadership, des perspectives précieuses et de la gouvernance efficace qu'ils apporteront pour cette étape passionnante de notre développement et je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec le conseil pour continuer de développer notre activité en vue de la fourniture de services commerciaux. »

M. Palihapitiya a déclaré :

« L'arrivée de Wanda, Craig et George, des administrateurs chevronnés, dotera VGH de connaissances non négligeable dans les domaines de l'aérospatiale, des compagnies aériennes et des sociétés cotées. Le conseil jouit d'une vaste expérience dans l'identification, l'investissement et la valorisation des opportunités de marché. Ensemble, nous nous assurerons que VGH reste un leader du marché et réalise les bons investissements afin de faciliter notre croissance. »

À propos de Virgin Galactic

Virgin Galactic est une société aérospatiale à intégration verticale pionnière des vols spatiaux habités pour les particuliers et les chercheurs. Elle est convaincue que l'exploration commerciale de l'espace représente l'une des initiatives technologiques les plus passionnantes et les plus importantes de notre époque. Elle s'engage dans cette aventure d'exploration commerciale avec pour mission d'emmener les humains dans l'espace et de les ramener sur Terre en toute sécurité, de manière régulière, cohérente et à un prix abordable. À l'aide de ses technologies exclusives et réutilisables, et en s'appuyant sur l'expérience client remarquable de la marque Virgin, Virgin Galactic développe un système de vol spatial conçu pour offrir à ses clients une expérience unique de plusieurs jours aboutissant à un vol spatial comprenant plusieurs minutes d'apesanteur et d'observation de la Terre depuis l'espace. Le système est dans sa phase finale de développement, a déjà effectué deux vols dans l'espace de son véhicule avec équipage et prévoit un lancement commercial en 2020.

À propos de Social Capital Hedosophia

Social Capital Hedosophia Holdings Corp. (SCH) est un partenariat entre les sociétés d'investissement de Social Capital et d'Hedosophia. SCH réunit des technologues, des entrepreneurs et des investisseurs axés sur la technologie autour d'une vision commune consistant à identifier et soutenir financièrement des entreprises technologiques innovantes et agiles. Pour en savoir plus sur SCH, veuillez consulter le site : www.socialcapitalhedosophiaholdings.com.

Informations complémentaires et où les trouver

Le présent communiqué de presse est relatif à une transaction proposée entre Virgin Galactic et SCH. Ce document ne constitue ni une offre de vente ou d'échange, ni la sollicitation d'une offre d'achat ou d'un échange de valeurs mobilières, ni aucune vente de valeurs mobilières dans une juridiction où une telle offre, une telle vente ou un tel échange seraient illicites avant l'enregistrement ou la qualification exigés en application des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans cette juridiction. Dans le cadre de la transaction proposée, SCH a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 le 7 août 2019. Elle entend également déposer d'autres documents auprès de la SEC concernant la transaction proposée. Avant de voter, les investisseurs et les porteurs de titres de SCH sont priés de lire la déclaration d'enregistrement, la circulaire de sollicitation de procuration qu'elle contient, ainsi que tous les autres documents pertinents déposés ou à déposer auprès de la SEC au sujet de la transaction proposée, lorsqu'ils seront disponibles car ils contiendront des informations importantes relatives à la transaction proposée.

Les investisseurs et les porteurs de titres peuvent obtenir des exemplaires gratuits de la déclaration d'enregistrement, de la circulaire de sollicitation de procuration et de tous les autres documents pertinents déposés ou à déposer par SCH auprès de la SEC sur le site Internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Les documents déposés par SCH auprès de la SEC peuvent également être obtenus gratuitement sur le site Web de SCH à l'adresse http://www.socialcapitalhedosophiaholdings.com/docs.html ou sur demande écrite adressée au 120 Hawthorne Avenue Palo Alto, Californie 94301.

Participants à la sollicitation

SCH et ses administrateurs et membres de la haute direction respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès d'actionnaires de SCH dans le cadre de la transaction proposée. Des informations supplémentaires concernant les intérêts de ces personnes et d'autres personnes pouvant être considérées comme des participants à la transaction proposée peuvent être obtenues en lisant la circulaire de sollicitation de procuration relative à la transaction proposée. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de ces documents de la manière décrite dans le paragraphe précédent.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, notamment en ce qui concerne la transaction proposée entre Virgin Galactic et SCH. Les énoncés prospectifs sont des prévisions, projections et autres déclarations relatives à des événements futurs qui sont basées sur des attentes et hypothèses actuelles et sont donc soumis à des risques et incertitudes. De nombreux facteurs sont susceptibles de faire varier sensiblement les événements futurs réels des énoncés prospectifs contenus dans le présent document. Veuillez examiner attentivement les risques et incertitudes décrits dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q, la déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 susmentionné ainsi que d'autres documents déposés ultérieurement par SCH. de temps en temps auprès de la SEC. Ces dépôts identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient entraîner un écart considérable entre les événements et résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne valent qu'à la date de leur formulation. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Pour les demandes de renseignements des médias concernant Virgin Galactic, veuillez contacter :

VirginGalacticPress@virgingalactic.com

Royaume-Uni, Moyen-Orient, Asie, Afrique – Adam Davidson

vg@fticonsulting.com, +44 (203) 727-1000

États-Unis, Canada, Amérique du Sud, Australie – Antonia Gray

vg@fticonsulting.com, +1 (347) 574-4352